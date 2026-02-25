Vincent Ségal & Alain-Jean Marie en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

“Alain Jean-Marie est un rhapsode, il est capable de raconter avec la musique des mondes anciens et mystérieux. Il entend des accords et des mélodies délicates, cachées loin du vacarme du monde… Il y a bientôt 40 ans, lorsque j’ai rencontré celle qui allait devenir ma femme, elle m’a dit : « Mon oncle est pianiste. » Puis, un soir, passant devant le club du Petit Opportun, elle me montre une affiche, et moi : « Ton oncle est Alain Jean-Marie ! »

Nous avons passé des nuits à l’écouter. Je garde un grand souvenir, en particulier d’Alain avec Art Farmer ou en duo avec Michel Graillier…

Alain-Jean Marie : piano

Vincent Ségal : violoncelle

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Nous nous retrouverons le 27 avril autour d’un répertoire qui nous lie, avec Vincent Charbonnier et le 38Riv.” Vincent Ségal.

Le lundi 27 avril 2026

de 21h30 à 22h30

Le lundi 27 avril 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



