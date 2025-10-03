Vincent Segal en solo Conservatoire Chartres

Vincent Segal en solo Conservatoire Chartres samedi 30 mai 2026.

Vincent Segal en solo Conservatoire

2 Rue Saint-André Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 21:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Récital. Le génial violoncelliste aux talents multiples propose un récital interactif hors du commun le public tirera au sort des musiques, des styles, des pays… que l’artiste interprétera selon son inspiration… Concert organisé en partenariat avec Les Samedis Musicaux de Chartres.

On ne présente plus le violoncelliste Vincent SEGAL, musicien prodige dont les multiples facettes s’illustrent dans tous les styles classique, jazz, rock, musiques du monde, improvisation, etc. Il nous fait l’honneur et le plaisir de répondre à notre invitation et propose un format de concert singulier, en dialogue avec le public, qui choisira lui-même le programme ! .

2 Rue Saint-André Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Recital. The brilliant, multi-talented cellist offers an extraordinary interactive recital: the audience will draw lots to select music, styles and countries, which the artist will perform according to his inspiration? Concert organized in partnership with Les Samedis Musicaux de Chartres.

German :

Ein Konzertabend. Der geniale und vielseitig begabte Cellist bietet ein außergewöhnliches interaktives Recital: Das Publikum zieht Musik, Stile und Länder, die der Künstler nach seiner Inspiration interpretieren wird Das Konzert wird in Zusammenarbeit mit Les Samedis Musicaux de Chartres organisiert

Italiano :

Recital. Il brillante e poliedrico violoncellista propone un recital interattivo unico nel suo genere: il pubblico estrarrà a sorte musiche, stili e paesi che l’artista eseguirà secondo la sua ispirazione.. Concerto organizzato in collaborazione con Les Samedis Musicaux de Chartres.

Espanol :

Recital. El brillante y polifacético violonchelista ofrece un recital interactivo único: el público elegirá por sorteo músicas, estilos y países, que el artista interpretará según su inspiración.. Concierto organizado en colaboración con Les Samedis Musicaux de Chartres.

L’événement Vincent Segal en solo Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2025-10-03 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES