Vineart en Gascogne au Château du Pouey VIELLA Viella
Vineart en Gascogne au Château du Pouey VIELLA Viella samedi 8 août 2026.
Viella
Vineart en Gascogne au Château du Pouey
VIELLA 552 Chemin d’Estrembat Viella Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Musique, Exposition
Esprit Guinguette & Folie Créative Dansez, peignez, dégustez !
14h-17h Visite libre ou guidée du domaine et dégustation
Balade artistique au cœur des parcelles avec l’exposition photos de Cyrien Gourdon
Initiation gratuite au tir à l’arc pour petits et grands par l’asso sportive des Chasseurs à l’Arc du Gers
Espace jeux terrain de pétanque et château gonflable
17h Instant Ateliers à vous de choisir
Apéro Peinture sur bouteille avec Rachel Atelier Pincel, incluant dégustation/tapas. Sur réservation 35€
ou Atelier cocktail avec Bastien, vigneron. Sur réservation 10€
Dès 19h30 Concert latino avec Eddy Barreto, rythmes endiablés et ambiance ensoleillée !
Food truck La Poupette par Betty Beef à partir de 8€. Sans réservation
Bar à vins en continu
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VIELLA 552 Chemin d’Estrembat Viella 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 78 25 contact@chateaudupouey.fr
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English :
Music, Exhibition
Esprit Guinguette & Folie Créative: Dance, paint, taste!
2pm-5pm Self-guided or guided tour of the estate and tasting
Artistic stroll through the vineyards with Cyrien Gourdon?s photo exhibition
Free archery initiation for young and old by the Gers Archery Association
Games area: pétanque pitch and bouncy castle
5pm Instant Workshops ? the choice is yours:
Bottle painting aperitif with Rachel Atelier Pincel, including tasting/tapas. On reservation 35?
or Cocktail workshop with Bastien, winemaker. On reservation 10?
From 7:30pm Latino concert with Eddy Barreto, lively rhythms and sunny ambience!
La Poupette food truck by Betty Beef from 8? Without reservation
Continuous wine bar
L’événement Vineart en Gascogne au Château du Pouey Viella a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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