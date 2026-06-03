Vineart en Gascogne au Château du Pouey VIELLA Viella

Viella

Vineart en Gascogne au Château du Pouey

VIELLA 552 Chemin d’Estrembat Viella Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Musique, Exposition

Esprit Guinguette & Folie Créative Dansez, peignez, dégustez !

14h-17h Visite libre ou guidée du domaine et dégustation

Balade artistique au cœur des parcelles avec l’exposition photos de Cyrien Gourdon

Initiation gratuite au tir à l’arc pour petits et grands par l’asso sportive des Chasseurs à l’Arc du Gers

Espace jeux terrain de pétanque et château gonflable

17h Instant Ateliers à vous de choisir

Apéro Peinture sur bouteille avec Rachel Atelier Pincel, incluant dégustation/tapas. Sur réservation 35€

ou Atelier cocktail avec Bastien, vigneron. Sur réservation 10€

Dès 19h30 Concert latino avec Eddy Barreto, rythmes endiablés et ambiance ensoleillée !

Food truck La Poupette par Betty Beef à partir de 8€. Sans réservation

Bar à vins en continu

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VIELLA 552 Chemin d’Estrembat Viella 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 78 25 contact@chateaudupouey.fr

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English :

Music, Exhibition

Esprit Guinguette & Folie Créative: Dance, paint, taste!

2pm-5pm Self-guided or guided tour of the estate and tasting

Artistic stroll through the vineyards with Cyrien Gourdon?s photo exhibition

Free archery initiation for young and old by the Gers Archery Association

Games area: pétanque pitch and bouncy castle

5pm Instant Workshops ? the choice is yours:

Bottle painting aperitif with Rachel Atelier Pincel, including tasting/tapas. On reservation 35?

or Cocktail workshop with Bastien, winemaker. On reservation 10?

From 7:30pm Latino concert with Eddy Barreto, lively rhythms and sunny ambience!

La Poupette food truck by Betty Beef from 8? Without reservation

Continuous wine bar

L’événement Vineart en Gascogne au Château du Pouey Viella a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65