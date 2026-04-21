Soirée Viniscène Château de Viella Viella

Viella

Soirée Viniscène

Château de Viella Château Viella Viella Gers

Tarif : – – 43 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:00:00

fin : 2026-08-06 23:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Une alliance éphèmère

avec le monde du spectacle

Le vin, dans toute sa diversité, ne se refuse pas à une alliance éphémère avec le monde du spectacle. La famille Bortolussi invite à découvrir cette insolite fusion… Le rendez-vous est donné au Château où est proposé de découvrir le chai à barriques, coulisse de l’élaboration de leurs vins.

C’est ensuite un peu plus haut que le rideau se lève… Dans le cadre unique de la salle de réception, se déroule une dégustation commentée des vins emblématiques du Château. Celle-ci est ponctuée par les interventions artistiques de musiciens de talent.

Tout au long de la soirée, est proposé un cocktail gastronomique dînatoire où les mets donnent naturellement la réplique aux vins du domaine.

Kombo Loco | Jeudi 06 Août

Kombo Loco trace une route entre la poésie de la chanson française, l’énergie du rock et un groove chaleureux. Inspiré par Noir Désir, Mano Solo ou La Rue Ketanou, le groupe fait vibrer des textes habités et des rythmes qui donnent envie de bouger. Sur scène, tout est affaire de partage et de fête, pour une musique vivante et généreuse.

Rendez-vous au Château à 20h

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Château de Viella Château Viella Viella 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 75 81 contact@chateauviella.fr

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English :

A fleeting alliance

with the world of entertainment

Wine, in all its diversity, is not averse to an ephemeral alliance with the world of entertainment. The Bortolussi family invites you to discover this unusual fusion? The meeting point is at the Château, where you can discover the barrel cellar, the backstage area where their wines are made.

Then, a little higher up, the curtain rises? In the unique setting of the reception room, a commented tasting of the Château?s emblematic wines takes place. This is punctuated by the artistic contributions of talented musicians.

Throughout the evening, a gastronomic cocktail dinner is served, where the food naturally complements the estate wines.

Kombo Loco | Thursday August 06

Kombo Loco traces a path between the poetry of French chanson, the energy of rock and a warm groove. Inspired by the likes of Noir Désir, Mano Solo and La Rue Ketanou, the band’s lively lyrics and infectious rhythms are sure to get you moving. On stage, it’s all about sharing and celebrating, for a lively and generous musical experience.

Rendezvous at the Château at 8pm

L’événement Soirée Viniscène Viella a été mis à jour le 2026-04-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65