Vins d’Italie, La Cité du Vin, Bordeaux

Informations pratiques

Vins d’Italie Jeudi 27 août, 19h00 La Cité du Vin Gironde

Inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T19:00:00+02:00 – 2026-08-27T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T19:00:00+02:00 – 2026-08-27T20:00:00+02:00

Dans le cadre de ses 10 ans et de l’exposition photos Le Tour du monde en 50 régions viticoles, la Cité du Vin souhaite remercier ses fidèles partenaires viticoles du monde entier, et vous invite à découvrir leurs terroirs et leurs vins lors de moments de convivialité !

Retrouvez tout au long de l’été une série d’afterwork de dégustation, pensée pour faire voyager amateurs éclairés ou simples curieux à travers les grandes régions viticoles du monde afin d’explorer la diversité gustative et culturelle des vins du globe qui font toute l’ADN de la Cité du Vin. Ce soir, partez à la découverte du vignoble italien à travers trois vins soigneusement sélectionnés par nos sommeliers.

Les vignobles italiens offrent une diversité exceptionnelle, des collines ensoleillées de Toscane aux terres volcaniques de Sicile, où chaque région révèle un caractère unique. Entre rouges généreux, blancs lumineux et fines bulles élégantes, les vins italiens séduisent par leur gourmandise, leur fraîcheur et leur art de vivre.

Au programme : un pétillant sicilien, un blanc de Valsusa, petite vallée alpine confidentielle du Piémont aux portes de Turin, et un rouge d’Abruzzo, pour illustrer toute la richesse des terroirs italiens.

Un afterwork à vivre entre amis, en famille ou entre collègues, pour comparer et s’émerveiller, et découvrir cette passion qui anime la Cité du Vin depuis 10 ans !

Animé par : Sylvain Farthouat, animateur sommelier à la Cité du Vin

En partenariat avec : les partenaires viticoles de la Cité du Vin

Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/vins-d-italie-19h »}]

3 vins pour découvrir le vignoble italien dégustation vin

Cantina Viticultori Associati di Canicatti – Itervitis