Vins effervescents d’Italie, La Cité du Vin, Bordeaux

Vins effervescents d’Italie Jeudi 21 mai, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Gironde

Inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T18:30:00+02:00 – 2026-05-21T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-21T20:30:00+02:00 – 2026-05-21T21:30:00+02:00

Deux séances sont proposées pour tous nos afterworks dégustations, la première à 18h30 et la seconde à 20h30.

Venez, le temps d’un afterwork, explorer toute la richesse des effervescents italiens : des grands classiques historiques aux cuvées les plus inattendues.

Entre méthode Charmat et méthode traditionnelle, vous dégusterez la fraîcheur et la légèreté d’un Prosecco ou de bulles ensoleillées de Sicile, tout en découvrant l’élégance des vins élaborés selon la méthode traditionnelle, comme ceux d’Alta Langa dans le Piémont, de Campanie ou encore du Lazio.

Chaque région sera une escale dépaysante, mettant en lumière des cépages autochtones qui apportent aux vins une véritable identité, une typicité marquée et une belle complexité aromatique.

Entre fraîcheur, finesse et authenticité, cet atelier festif vous invite à voyager à travers les multiples visages des bulles italiennes… le tout, verre en main.

Dégustation de 4 vins.

Animé par : Emanuela Panke, Présidente d’Iter Vitis

En partenariat avec : IterVitis Italie

Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.laciteduvin.com/b2c/ticketSale/details?parent=VW_DEGUST_N0&child=VW_DEG_004&sellItemCode=AFTWK_CLASSIQ4 »}]

L’histoire pétillante des vins effervescents italiens dégustation vin

©Freepik_ia