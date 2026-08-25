Vins Falguières Soirées Prestige Rodez

Informations pratiques

Rodez

Vins Falguières Soirées Prestige

200 rue du Docteur Théodore Mathieu Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

70

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-09

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-10-09 2026-10-23 2026-11-13 2026-11-27 2026-12-11

Les Vins Falguières proposent des soirées Prestige de dégustation de vins. Sur réservation.

Soirées Prestige

9 octobre Soirée prestige, Bourgogne. Lors d’une soirée conviviale, découvrez les différents climats de Bourgogne.

23 octobre Soirée prestige, Tour de France des vins rouges. Lors d’une soirée conviviale, découvrez les différents climats de Bourgogne.

13 novembre Soirée prestige, Terroir du Languedoc Roussillon. Lors d’une soirée conviviale, découvrez les différents accords possible avec des vins du Languedoc Roussillon.

27 novembre Soirée prestige, Les vins de Bordeaux. Lors d’une soirée conviviale, découvrez les différents terroirs et type de vins de Bordeaux.

Ces soirées comprennent

6 vins à déguster

Un repas comprenant plusieurs assiettes gourmandes élaborées par l’un de nos prestataires local

L’animation assurée par un professionnel du vin qui vous fera partager sa passion

Soirée prestige, Les Champagne, le 11 décembre. Brut, demi-sec, blanc de noirs, millésimé… Issu de domaines confidentiels ou de grandes maisons, le champagne est indiscutablement un vin prestigieux. Cette soirée vous aidera à le marier pour qu’il révèle ses arômes et sublime votre repas…

Cette soirée comprend

5 champagnes à déguster.

Un repas comprenant plusieurs assiettes gourmandes élaborées par l’un de nos prestataires local

L’animation assurée par un professionnel du vin qui vous fera partager sa passion 70 .

200 rue du Docteur Théodore Mathieu Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

Falguières Wines offers Prestige wine-tasting evenings. Reservations required.

L’événement Vins Falguières Soirées Prestige Rodez a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)