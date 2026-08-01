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AGENDA · Périgueux

Vintage Days Bal Swing et concert Périgueux

samedi 29 août 2026 · Périgueux

Vintage Days Bal Swing et concert Périgueux

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place Bugeaud
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif

Périgueux

Vintage Days Bal Swing et concert

Place Bugeaud Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :
2026-08-29

  .

Place Bugeaud Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   Perigueuxvintagedays2026@gmail.com

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English :

L’événement Vintage Days Bal Swing et concert Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux

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