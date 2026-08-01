AGENDA · Périgueux
Vintage Days Bal Swing et concert Périgueux
samedi 29 août 2026 · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Vintage Days Bal Swing et concert
Place Bugeaud Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29 23:00:00
Date(s) :
2026-08-29
.
Place Bugeaud Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Perigueuxvintagedays2026@gmail.com
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English :
L’événement Vintage Days Bal Swing et concert Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux
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