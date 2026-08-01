Informations pratiques

Périgueux

Vintage Days Bal Swing et concert

Place Bugeaud Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-08-29

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Place Bugeaud Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Perigueuxvintagedays2026@gmail.com

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English :

L’événement Vintage Days Bal Swing et concert Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux