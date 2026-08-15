Vintage Days Concours d’élégance humoristique du samedi Périgueux
samedi 29 août 2026 · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Vintage Days Concours d’élégance humoristique du samedi
Passage Sainte-Cécile Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 16:30:00
fin : 2026-08-29 17:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Le Concours d’élégance humoristique du samedi aura lieu le samedi 29 août 2026, de 16h30 à 17h30.
Un rendez-vous rétro, drôle et décalé, où l’élégance se mêle à la bonne humeur… au volant de voitures anciennes. Tenues, attitudes, véhicules et clins d’œil vintage seront au rendez-vous pour partager un moment original, convivial et plein de caractère. .
Passage Sainte-Cécile Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Perigueuxvintagedays2026@gmail.com
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English : Vintage Days Concours d’élégance humoristique du samedi
L’événement Vintage Days Concours d’élégance humoristique du samedi Périgueux a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Communal de Périgueux
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