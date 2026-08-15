Informations pratiques

Périgueux

Vintage Days Concours d’élégance humoristique

Devant le passage Sainte-Cécile Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 16:30:00

fin : 2026-08-29 17:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Un rendez-vous rétro, drôle et décalé, où l’élégance se mêle à la bonne humeur… au volant de voitures anciennes. Tenues, attitudes, véhicules et clins d’œil vintage seront au rendez-vous pour partager un moment original, convivial et plein de caractère.

Sur inscription (à venir)

Le Concours d’élégance humoristique du samedi aura lieu le samedi 29 août 2026, de 16h30 à 17h30.

Un rendez-vous rétro, drôle et décalé, où l’élégance se mêle à la bonne humeur… au volant de voitures anciennes. Tenues, attitudes, véhicules et clins d’œil vintage seront au rendez-vous pour partager un moment original, convivial et plein de caractère

Sur inscription (à venir) .

Devant le passage Sainte-Cécile Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Perigueuxvintagedays2026@gmail.com

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English : Vintage Days Concours d’élégance humoristique

A retro, fun, and offbeat event where elegance meets good cheer… behind the wheel of classic cars. Vintage outfits, attitudes, vehicles, and nods to the past will be on display for a unique, friendly, and character-filled experience.

Registration required (coming soon)

L’événement Vintage Days Concours d’élégance humoristique Périgueux a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Communal de Périgueux