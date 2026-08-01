Informations pratiques

Périgueux

Vintage Days Défilé de mode hommes, femmes et enfants

Rue de la République Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 15:30:00

fin : 2026-08-29 16:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Le Défilé de mode & Pin-up aura lieu le samedi 29 août 2026, de 15h30 à 16h30.

Un temps fort dédié au style rétro, aux silhouettes vintage et à l’élégance d’époque. Le défilé mettra à l’honneur l’univers pin-up et la mode vintage, dans une ambiance chaleureuse et pleine de caractère. .

Rue de la République Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Perigueuxvintagedays2026@gmail.com

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English : Vintage Days Défilé de mode hommes, femmes et enfants

L’événement Vintage Days Défilé de mode hommes, femmes et enfants Périgueux a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Communal de Périgueux