Vintage Days Défilé de mode hommes, femmes et enfants Périgueux
samedi 29 août 2026 · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Vintage Days Défilé de mode hommes, femmes et enfants
Rue de la République Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:30:00
fin : 2026-08-29 16:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Le Défilé de mode & Pin-up aura lieu le samedi 29 août 2026, de 15h30 à 16h30.
Un temps fort dédié au style rétro, aux silhouettes vintage et à l’élégance d’époque. Le défilé mettra à l’honneur l’univers pin-up et la mode vintage, dans une ambiance chaleureuse et pleine de caractère. .
Rue de la République Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Perigueuxvintagedays2026@gmail.com
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English : Vintage Days Défilé de mode hommes, femmes et enfants
L’événement Vintage Days Défilé de mode hommes, femmes et enfants Périgueux a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Communal de Périgueux
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