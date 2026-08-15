Informations pratiques

Périgueux

Vintage Days Parade des véhicules anciens

Départ Allées de Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 12:00:00

Date(s) :

2026-08-29

La Parade des véhicules anciens du samedi aura lieu le samedi 29 août 2026, de 10h00 à 12h00.

Les véhicules anciens seront à l’honneur lors de cette parade, moment emblématique des Vintage Days. Les participants et visiteurs pourront profiter d’un rendez-vous placé sous le signe des belles mécaniques, du partage et de l’esprit rétro.

Les véhicules sont attendus à l’entrée du parking Tourny. La parade est ouverte aux véhicules d’avant 1979. L’admission est gratuite, à partir de 07h30, avec une arrivée impérative avant 08h45.

Les consignes de sécurité seront données juste avant le départ de la parade, qui fera ensuite le tour des boulevards. Merci à chaque participant de bien respecter les horaires pour garantir le bon déroulement de l’événement. .

Départ Allées de Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Perigueuxvintagedays2026@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vintage Days Parade des véhicules anciens

L’événement Vintage Days Parade des véhicules anciens Périgueux a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Communal de Périgueux