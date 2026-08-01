Vintage Days Parade junior course enfants du samedi Place Bugeaud Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Vintage Days Parade junior course enfants du samedi

Place Bugeaud Devant Monoprix Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29 19:00:00

Date(s) :

2026-08-29

La Parade junior Course enfants du samedi aura lieu le samedi 29 août 2026, de 18h00 à 19h00.

Un temps fort pensé pour les enfants, dans l’esprit familial des Vintage Days. Cette animation permet aux plus jeunes de participer eux aussi à l’ambiance du week-end et de vivre leur moment de fête. .

Place Bugeaud Devant Monoprix Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Perigueuxvintagedays2026@gmail.com

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English :

L’événement Vintage Days Parade junior course enfants du samedi Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux