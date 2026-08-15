Informations pratiques

Périgueux

Vintage Days Soirée électro

Devant le Théâtre Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29 23:30:00

Date(s) :

2026-08-29

La Soirée électro vintage aura lieu le samedi 29 août 2026, de 19h00 à 23h30.

Une soirée pour faire durer l’ambiance des Vintage Days jusqu’en fin de journée, avec une touche électro dans un univers vintage. Un rendez-vous festif pour profiter de la programmation du samedi soir dans une atmosphère conviviale. .

Devant le Théâtre Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Perigueuxvintagedays2026@gmail.com

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English :

L’événement Vintage Days Soirée électro Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux