VIOLETT PI + LUNDI BRÛLE LE BIJOU Toulouse
mercredi 14 octobre 2026 · LE BIJOU · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
VIOLETT PI + LUNDI BRÛLE
LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 12.8 – 12.8 – EUR
12.8
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 21:00:00
fin : 2026-10-14 23:00:00
Date(s) :
2026-10-14
Quatre corps en collision sur les scènes Européennes, un grand carnaval sous la voix du clown qui s’incline face à la dérape; quatre folies qui prennent forme lentement; un grand cirque ambulant qui déploie ses prières dans l’espace restreint des nuits estivales.
VioleTT trimballe sa mythologie, amène avec lui sa fidèle troupe de saltimbanques, et présente ce spectacle dans le renversement de tous les codes et tous les sens. Dans la folie mathématique infinie, le cirque s’arrêtera ici et là, de ville en ville, posant de nouvelles bases à la sanité elle-même. Que reste-t-il de stable sur quoi construire sa mythologie quand tout s’effondre tout autour, que reste-t-il de solide au crépuscule du clown? La question est lancée. 12.8 .
LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Four bodies colliding on European stages, a grand carnival set to the voice of the clown who bows to the chaos; four follies that slowly take shape; a grand traveling circus that unfurls its prayers within the confined space of summer nights.
L’événement VIOLETT PI + LUNDI BRÛLE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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