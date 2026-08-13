Violons de Prague Eglise Sainte-Marie Anglet
vendredi 25 septembre 2026 · Eglise Sainte-Marie · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Violons de Prague
Eglise Sainte-Marie 31 avenue de la Chambre d’Amour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
L’ensemble, composé de 5 à 11 musiciens, s’est constitué pendant la longue période du Covid. Depuis, les Violons de Prague sont inséparables et incontournables.
Leur talent, leur énergie et la joie qu’ils ont d’être ensembles, irradient tous ceux qui les voient et les écoutent. Ils mettent de l’amour dans leur archet, et cela s’entend dès les premières notes.
C’est un concert qui fait du bien et c’est le public qui le dit…
Dans une époque où le monde se fragilise, la musique est un refuge réconfortant, accessible à tous et immédiatement.
Justesse et unité en sont les ingrédients mélodiques obligatoires pour obtenir l’harmonie.
C’est dans cet esprit que les Violons de Prague nous offrent 1h20 de temps suspendu, comme une trêve musicale.
Un voyage dans la beauté de la musique classique…
Plus qu’un concert… un remède. .
Eglise Sainte-Marie 31 avenue de la Chambre d’Amour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 12 21 12 laurentpilletorganisation@gmail.com
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English : Violons de Prague
L’événement Violons de Prague Anglet a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Anglet
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