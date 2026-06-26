VIOLONS DE PRAGUE Place Jean-Jaurès Saint-Gaudens
dimanche 20 septembre 2026 · Place Jean-Jaurès · Saint-Gaudens
Informations pratiques
Saint-Gaudens
VIOLONS DE PRAGUE
Place Jean-Jaurès COLLÉGIALE SAINT-PIERRE Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Un voyage musical exceptionnel à ne pas manquer…
Venez découvrir un concert éblouissant reprenant les chefs-d’œuvre de la musique classique, Mozart, Paganini, Fauré et tant d’autres, mais aussi Dvorak et Smetana, ces deux fameux compositeurs tchèques que les Violons de Prague ressentent si profondément.
Laissez-vous emporter par l’âme slave et le talent d’un véritable ensemble 100% Tchèque, qui sublimera à coup sûr cette belle musique. Peut-être ressortirez-vous de ce concert profondément émus et envoûtés…Bon voyage… 25 .
Place Jean-Jaurès COLLÉGIALE SAINT-PIERRE Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61
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English :
An exceptional musical journey %E0 you won’t want to miss…
L’événement VIOLONS DE PRAGUE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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