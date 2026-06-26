VIOLONS DE PRAGUE Place Jean-Jaurès Saint-Gaudens

Informations pratiques

Saint-Gaudens

VIOLONS DE PRAGUE

Place Jean-Jaurès COLLÉGIALE SAINT-PIERRE Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Un voyage musical exceptionnel à ne pas manquer…

Venez découvrir un concert éblouissant reprenant les chefs-d’œuvre de la musique classique, Mozart, Paganini, Fauré et tant d’autres, mais aussi Dvorak et Smetana, ces deux fameux compositeurs tchèques que les Violons de Prague ressentent si profondément.

Laissez-vous emporter par l’âme slave et le talent d’un véritable ensemble 100% Tchèque, qui sublimera à coup sûr cette belle musique. Peut-être ressortirez-vous de ce concert profondément émus et envoûtés…Bon voyage… 25 .

Place Jean-Jaurès COLLÉGIALE SAINT-PIERRE Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61

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English :

An exceptional musical journey %E0 you won’t want to miss…

L’événement VIOLONS DE PRAGUE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE