Virades de l’Espoir Bourgoin-Jallieu
dimanche 27 septembre 2026 · Bourgoin-Jallieu
Informations pratiques
Bourgoin-Jallieu
Virades de l’Espoir
Parc des Lilattes Bourgoin-Jallieu Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 07:30:00
fin : 2026-09-27 17:30:00
Date(s) :
2026-09-27
Les Virades de l’Espoir sont une manifestation nationale organisée par l’association Vaincre la Mucoviscidose pour informer sur la maladie, soutenir les patients et collecter des fonds pour la recherche.
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Parc des Lilattes Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 88 25 64 contact@virades38bj.fr
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English :
The Virades de l’Espoir is a national event organized by the association Vaincre la Mucoviscidose to raise awareness about the disease, support patients, and raise funds for research.
L’événement Virades de l’Espoir Bourgoin-Jallieu a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère
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