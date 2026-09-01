Informations pratiques

Bourgoin-Jallieu

Virades de l’Espoir

Parc des Lilattes Bourgoin-Jallieu Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 07:30:00

fin : 2026-09-27 17:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Les Virades de l’Espoir sont une manifestation nationale organisée par l’association Vaincre la Mucoviscidose pour informer sur la maladie, soutenir les patients et collecter des fonds pour la recherche.

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Parc des Lilattes Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 88 25 64 contact@virades38bj.fr

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English :

The Virades de l’Espoir is a national event organized by the association Vaincre la Mucoviscidose to raise awareness about the disease, support patients, and raise funds for research.

L’événement Virades de l’Espoir Bourgoin-Jallieu a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère