Visite guidée du Pôle Déchets-Énergies, unité de valorisation énergétique des déchets ménagers de Bourgoin-Jallieu, Pôle Déchets-Énergies, Bourgoin-Jallieu

Informations pratiques

Visite guidée du Pôle Déchets-Énergies, unité de valorisation énergétique des déchets ménagers de Bourgoin-Jallieu 19 et 20 septembre Pôle Déchets-Énergies Isère

Visite guidée gratuite, inscription obligatoire. Pour des raisons de sécurité, le port de vêtements couvrants (manches longues et pantalon) et de chaussures plates fermées est obligatoire. Equipements de protection individuelle fournis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez pousser les portes du Pôle Déchets-Energies et plonger au cœur de la valorisation énergétique des déchets !

Équipement emblématique de Bourgoin-Jallieu par son architecture et sa fonction, le Pôle Déchets-Energies est un repère par sa silhouette caractéristique fortement visible.

Dès votre arrivée sur le site, levez les yeux pour admirer la fresque de plus de 17 mètres de haut, allégorie pour la production d’énergie.

Puis entrez dans ce site industriel pour découvrir le devenir de votre poubelle grise et comprendre comment celle-ci permet de produite de l’énergie…

Vous parcourrez un espace pédagogique pour apprendre en s’amusant, une expérience immersive dans la peau d’un déchet avant de suivre le guide pour un parcours au cœur des installations.

Pôle Déchets-Énergies 48 avenue des Frères Lumière 38300 BOURGOIN-JALLIEU Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0437032390 http://www.sitom-ni.fr https://www.facebook.com/sitomni/ [{« type »: « email », « value »: « visite@sitom-ni.fr »}] Le Pôle Déchets-Énergies, situé à Bourgoin-Jallieu, est une unité de valorisation énergétique des déchets ménagers résiduels. Chaque année, il réceptionne environ 165 000 tonnes de déchets non recyclables, pour les transformer en énergies utiles pour le territoire : de l’électricité pour couvrir les besoins de 43 000 personnes par an, de la chaleur pour 3 200 logements et des établissements publics et privés et de la vapeur pour l’industrie locale.

A travers un circuit ludique et pédagogique, des visites guidées sont organisées pour sensibiliser le public aux enjeux de la gestion des déchets et de la transition énergétique. Ces visites permettent de découvrir le parcours des déchets et leur transformation en énergies au service d’un territoire. Voiture : parking visiteur sur place (A43 – sortie 7 Isle d’Abeau centre)

Transports en commun : bus Ruban 8 arrêt Frères Lumière

Train : gare de Bourgoin-Jallieu (30min à pied)

Venez pousser les portes du Pôle Déchets-Energies et plonger au cœur de la valorisation énergétique des déchets !

©SITOM Nord-Isère