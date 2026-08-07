Match amical CSBJ / USBPA STADE PIERRE RAJON Bourgoin-Jallieu
vendredi 7 août 2026 · STADE PIERRE RAJON · Bourgoin-Jallieu
Informations pratiques
Bourgoin-Jallieu
Match amical CSBJ / USBPA
STADE PIERRE RAJON 73, Avenue Professeur Tixier Bourgoin-Jallieu Isère
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Afin de poursuivre la préparation de sa future saison, le CSBJ rugby reçoit ses voisins de Bourg en Bresse pour ce premier match amical de l’été. Buvette et restauration sur place. Entrée tarif unique 10 euros, gratuite pour les abonnés du club.
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STADE PIERRE RAJON 73, Avenue Professeur Tixier Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes contact@csbj-rugby.fr
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English :
To continue preparing for the upcoming season, CSBJ Rugby is hosting its neighbors from Bourg-en-Bresse for its first friendly match of the summer. Refreshments and food will be available on site. Single admission price: 10 euros; free for club season ticket holders.
L’événement Match amical CSBJ / USBPA Bourgoin-Jallieu a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère
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