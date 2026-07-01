Visite guidée du Musée et collection, Musée Galerie Clauorum, Bourgoin-Jallieu

Informations pratiques

Visite guidée du Musée et collection 19 et 20 septembre Musée Galerie Clauorum Isère

entrée 8 euros adultes, 6 euros pour les 16/18 ans , gratuit en dessous de 16 ans .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du Musée Galerie Clauorum à 10h et 16h , découverte de la lithographie et gravure et matériels, Présentation de la collection actuelle présentée.

Musée Galerie Clauorum 24 rue du petit bion 38300 Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0607032733 http://www.gratuit-5137961.webadorsite.com ancienne usine de photogravure transformé en musée ou est présentée une collection de lithographies, gravures, matériels.. parking à 50ml

Visite guidée du Musée Galerie Clauorum à 10h et 16h , découverte de la lithographie et gravure et matériels, Présentation de la collection actuelle présentée.

©musée galerie Clauorum