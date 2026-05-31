Visite guidée « Au fil de l’histoire », Musée de Bourgoin-Jallieu, Bourgoin-Jallieu

Visite guidée « Au fil de l’histoire » Samedi 19 septembre, 16h00 Musée de Bourgoin-Jallieu Isère

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir et redécouvrir les collections textiles du musée

Musée de Bourgoin-Jallieu 17 Rue Victor Hugo, 38300 Bourgoin-Jallieu, France Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0474281974 https://musee.bourgoinjallieu.fr Le parcours muséographique s’organise autour de deux grands thèmes : – le tissage et l’ennoblissement textile, qui a forgé l’identité industrielle de la région. Des premiers tampons d’impression aux dernières technologies informatiques, le musée témoigne du savoir-faire qui est transmis depuis plus de deux siècles dans cette région de l’Isère. C’est en 1897 que s’implante la première manufacture d’impression à Jallieu. Après la première guerre mondiale, l’activité est florissante et atteint sa prospérité vers 1925-1930. Toute la région vit alors au rythme des ateliers textiles. Les crises conjoncturelles successives, combinées à d’importantes évolutions techniques, entraînent à partir des années 50 la fermeture de nombreux établissements. Mais les compétences ne s’éteignent pas. Bourgoin-Jallieu est encore aujourd’hui, au cœur d’un tissu industriel vivant mettant ses savoir-faire aussi bien au service du luxe, de la mode et de l’ameublement, qu’à celui des textiles techniques de pointe. Films et photos de démonstration ponctuent et permettent de comprendre les savoir faire de l’ennoblissement, la vie des entreprises ; – l’œuvre des peintre Alfred Bellet du Poisat et Victor Charreton, peintres paysagistes d’inspiration impressionniste (pré et post). stationnement payant à proximité du musée, gratuit le dimanche.

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©MuséedeBourgoinJallieu