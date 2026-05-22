Parcours urbain l’eau dans la ville de Bourgoin-Jallieu Musée de Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu
Parcours urbain l’eau dans la ville de Bourgoin-Jallieu Musée de Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu dimanche 19 juillet 2026.
Bourgoin-Jallieu
Parcours urbain l’eau dans la ville de Bourgoin-Jallieu
Musée de Bourgoin-Jallieu 17 rue Victor Hugo Bourgoin-Jallieu Isère
Tarif : 7 – 7 – EUR
Sur inscription
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:30:00
fin : 2026-07-19 16:30:00
Date(s) :
2026-07-19
Partez à la découverte de Bourgoin et Jallieu à travers la Bourbre et le canal Mouturier. 7€ par adulte, gratuit pour les enfants. Sur inscription auprès de l’accueil, par mail ou téléphone.
.
Musée de Bourgoin-Jallieu 17 rue Victor Hugo Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 28 19 74 musee@bourgoinjallieu.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover Bourgoin and Jallieu through the Bourbre and Mouturier canals. 7? per adult, free for children. Please register at reception, by e-mail or telephone.
L’événement Parcours urbain l’eau dans la ville de Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère
À voir aussi à Bourgoin Jallieu (Isère)
- Visite découverte du jardin avec parcours à l’aveugle, rallye photo et exposition photo nature, Jardin collectif « Paill’Terre et Cie », Bourgoin-Jallieu 6 juin 2026
- Programme d’animations nature – Le monde secret du jardin, Jardin collectif « Paill’Terre et Cie », Bourgoin-Jallieu 6 juin 2026
- Concours photo « Flore et paysages de notre territoire » du Jardin Paill’terre & Cie – Remise des prix, Jardin collectif « Paill’Terre et Cie », Bourgoin-Jallieu 6 juin 2026