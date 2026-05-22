Parcours urbain l’eau dans la ville de Bourgoin-Jallieu Musée de Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu

Bourgoin-Jallieu

Parcours urbain l’eau dans la ville de Bourgoin-Jallieu

Musée de Bourgoin-Jallieu 17 rue Victor Hugo Bourgoin-Jallieu Isère

Tarif : 7 – 7 – EUR

Sur inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 14:30:00

fin : 2026-07-19 16:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Partez à la découverte de Bourgoin et Jallieu à travers la Bourbre et le canal Mouturier. 7€ par adulte, gratuit pour les enfants. Sur inscription auprès de l’accueil, par mail ou téléphone.

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Musée de Bourgoin-Jallieu 17 rue Victor Hugo Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 28 19 74 musee@bourgoinjallieu.fr

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English :

Discover Bourgoin and Jallieu through the Bourbre and Mouturier canals. 7? per adult, free for children. Please register at reception, by e-mail or telephone.

L’événement Parcours urbain l’eau dans la ville de Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère