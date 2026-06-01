Café IA & Cyber, Hôtel Ibis Bourgoin-Jallieu, Bourgoin-Jallieu
Café IA & Cyber, Hôtel Ibis Bourgoin-Jallieu, Bourgoin-Jallieu jeudi 18 juin 2026.
Café IA & Cyber Jeudi 18 juin, 13h30 Hôtel Ibis Bourgoin-Jallieu Isère
Participation gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T13:30:00+02:00 – 2026-06-18T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-18T13:30:00+02:00 – 2026-06-18T15:00:00+02:00
Le Café IA & Cybersécurité est un temps d’échange convivial dédié aux professionnels souhaitant mieux comprendre les enjeux de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité dans leur activité.
Organisé en présentiel à l’Hôtel Ibis Bourgoin-Jallieu Médipôle, cet événement gratuit a pour objectif de sensibiliser les participants aux usages de l’IA, aux risques numériques actuels et aux bonnes pratiques à adopter pour sécuriser leur environnement professionnel.
Que vous soyez novice, curieux ou déjà sensibilisé à ces sujets, cette rencontre est ouverte à tous. Vous pourrez échanger autour de cas concrets, poser vos questions dans un cadre accessible.
Hôtel Ibis Bourgoin-Jallieu 4 avenue du médipôle 38300 Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQyubsBCX3uMEMYZvTKmyThjwkoHzkeQPmoF4LPkazNwTyXw/viewform »}]
Participez à notre Café IA & Cybersécurité à Bourgoin-Jallieu pour découvrir les enjeux de l’intelligence artificielle et les bonnes pratiques en cybersécurité. IA Cybersécurité
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