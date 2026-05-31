Visite guidée de l’hôtel de ville, Hôtel de ville de Bourgoin-Jallieu, Bourgoin-Jallieu

Visite guidée de l’hôtel de ville Dimanche 20 septembre, 14h30 Hôtel de ville de Bourgoin-Jallieu Isère

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Venez découvrir les secrets de l’hôtel de ville de Bourgoin-Jallieu lors d’une visite commentée.

Rendez-vous devant l’hôtel de ville.

Hôtel de ville de Bourgoin-Jallieu 1 rue de l’hôtel de ville, 38300 Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 28 19 74 »}]

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©MuséedeBourgoinJallieu