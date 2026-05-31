Visite guidée de l’hôtel de ville, Hôtel de ville de Bourgoin-Jallieu, Bourgoin-Jallieu
Visite guidée de l’hôtel de ville, Hôtel de ville de Bourgoin-Jallieu, Bourgoin-Jallieu dimanche 20 septembre 2026.
Visite guidée de l’hôtel de ville Dimanche 20 septembre, 14h30 Hôtel de ville de Bourgoin-Jallieu Isère
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Venez découvrir les secrets de l’hôtel de ville de Bourgoin-Jallieu lors d’une visite commentée.
Rendez-vous devant l’hôtel de ville.
Hôtel de ville de Bourgoin-Jallieu 1 rue de l’hôtel de ville, 38300 Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 28 19 74 »}]
Venez découvrir les secrets de l’hôtel de ville de Bourgoin-Jallieu lors d’une visite commentée.
©MuséedeBourgoinJallieu
À voir aussi à Bourgoin Jallieu (Isère)
- Visite découverte du jardin avec parcours à l’aveugle, rallye photo et exposition photo nature, Jardin collectif « Paill’Terre et Cie », Bourgoin-Jallieu 6 juin 2026
- Programme d’animations nature – Le monde secret du jardin, Jardin collectif « Paill’Terre et Cie », Bourgoin-Jallieu 6 juin 2026
- Concours photo « Flore et paysages de notre territoire » du Jardin Paill’terre & Cie – Remise des prix, Jardin collectif « Paill’Terre et Cie », Bourgoin-Jallieu 6 juin 2026
- Café IA & Cyber, Hôtel Ibis Bourgoin-Jallieu, Bourgoin-Jallieu 18 juin 2026
- Parcours urbain l’eau dans la ville de Bourgoin-Jallieu Musée de Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu 19 juillet 2026