Virginie Jacquette et Gérard Paturel (sculpture) Salle des expostions de la gare Houlgate

Houlgate

Virginie Jacquette et Gérard Paturel (sculpture)

Salle des expostions de la gare Boulevard Louis Pillu Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-11 11:00:00

fin : 2026-07-24 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Ici, la matière se transforme et s’exprime avec force et sensibilité jeux de superpositions, textures et lignes donnent naissance à des formes vibrantes, entre abstraction et évocations du vivant, les œuvres offrant un dialogue subtil entre matière et émotion.

Ici, la matière se transforme et s’exprime avec force et sensibilité jeux de superpositions, textures et lignes donnent naissance à des formes vibrantes, entre abstraction et évocations du vivant, les œuvres de l’exposition offrant un dialogue subtil entre matière et émotion. .

Salle des expostions de la gare Boulevard Louis Pillu Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

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English : Virginie Jacquette et Gérard Paturel (sculpture)

Here, matter is transformed and expressed with force and sensitivity: a play of superimpositions, textures and lines give rise to vibrant forms, somewhere between abstraction and evocations of the living, with the works offering a subtle dialogue between matter and emotion.

L’événement Virginie Jacquette et Gérard Paturel (sculpture) Houlgate a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Normandie Pays d’Auge