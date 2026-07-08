Informations pratiques

Monein

Vis ma Vie de Bûcheron en Piémont béarnais

Bois de Monein Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 09:00:00

fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Une “mini tornade” à frappé en forêt communale de Monein, avec de gros dégâts sur le peuplement forestier. Venez découvrir les travaux engagés par l’Office National des Forêts et les entreprises forestières pour récolter, débarder et valoriser l’ensemble des bois qui ont été touchés par ce phénomène.

Au cours de la matinée, les participants pourront rencontrer les intervenants, découvrir les travaux en cours, assister à certaines opérations en direct et échanger avec les professionnels.

Inscription obligatoire via le formulaire. Le lieu de RDV sera indiqué à l’inscription. .

Bois de Monein Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 93 06 77 sofie.blanchart@fibois-na.fr

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English : Vis ma Vie de Bûcheron en Piémont béarnais

L’événement Vis ma Vie de Bûcheron en Piémont béarnais Monein a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Coeur de Béarn