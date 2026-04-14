Visez juste et repartez avec un vélo électrique !, Bordeaux – Hangar 14, Bordeaux
Visez juste et repartez avec un vélo électrique !, Bordeaux – Hangar 14, Bordeaux mardi 28 avril 2026.
Visez juste et repartez avec un vélo électrique ! 28 et 29 avril Bordeaux – Hangar 14 Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T09:00:00+02:00 – 2026-04-28T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T09:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00
Boostez votre CSE en participant à notre animation Tossit !
Testez votre adresse avec une animation sportive et amusante : visez le centre de la cible à l’aide d’un tossit et tentez de l’atteindre en trois lancers.
À la clé : la possibilité de repartir avec un vélo électrique !
À vos marques, prêts ? Lancez !
*Règlement du jeu disponible sur demande par email à : infosolutionce@up.coop
Bordeaux – Hangar 14 115 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:infosolutionce@up.coop »}]
Venez relever un défi sportif et tentez de remporter un vélo électrique d’une valeur de 1 800 €* !
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