Visita guiada Casco viejo Oficina de turismo Bayonne
Visita guiada Casco viejo Oficina de turismo Bayonne mardi 4 août 2026.
Bayonne
Visita guiada Casco viejo
Oficina de turismo 25 Place des Basques Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-08-04 17:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Visita del casco viejo de Bayona, su castillo viejo, su catedral gótica, su claustro y sus calles antiguas. .
Oficina de turismo 25 Place des Basques Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
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English : Visita guiada Casco viejo
L’événement Visita guiada Casco viejo Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne
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