VISITA GUIADA EN CATALÀ VISITA GUIADA AL CASC HISTORIC DE PERPINYÀ Place François Arago Perpignan
VISITA GUIADA EN CATALÀ VISITA GUIADA AL CASC HISTORIC DE PERPINYÀ Place François Arago Perpignan samedi 4 avril 2026.
VISITA GUIADA EN CATALÀ VISITA GUIADA AL CASC HISTORIC DE PERPINYÀ
Place François Arago Oficina de Turisme Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 – 0
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-04 15:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04 2026-05-02 2026-06-06 2026-06-20
Punt de trobada: Oficina de Turisme, visita guiada en català. Seguiu el guia-conferenciant, que us permetrà descobrir el ric patrimoni de Perpinyà.
.
Place François Arago Oficina de Turisme Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 contact-office@mairie-perpignan.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Punt de trobada: Oficina de Turisme, visita guiada en català. Seguiu el guia-conferenciant, que us permetrà descobrir el ric patrimoni de Perpinyà.
L’événement VISITA GUIADA EN CATALÀ VISITA GUIADA AL CASC HISTORIC DE PERPINYÀ Perpignan a été mis à jour le 2026-02-04 par PERPIGNAN TOURISME