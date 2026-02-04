VISITA GUIADA EN CATALÀ VISITA GUIADA AL CASC HISTORIC DE PERPINYÀ Place François Arago Perpignan

VISITA GUIADA EN CATALÀ VISITA GUIADA AL CASC HISTORIC DE PERPINYÀ

VISITA GUIADA EN CATALÀ VISITA GUIADA AL CASC HISTORIC DE PERPINYÀ Place François Arago Perpignan samedi 4 avril 2026.

VISITA GUIADA EN CATALÀ VISITA GUIADA AL CASC HISTORIC DE PERPINYÀ

Place François Arago Oficina de Turisme Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-04 15:30:00
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-04-04 2026-05-02 2026-06-06 2026-06-20

Punt de trobada: Oficina de Turisme, visita guiada en català. Seguiu el guia-conferenciant, que us permetrà descobrir el ric patrimoni de Perpinyà.
  .

Place François Arago Oficina de Turisme Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30  contact-office@mairie-perpignan.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Punt de trobada: Oficina de Turisme, visita guiada en català. Seguiu el guia-conferenciant, que us permetrà descobrir el ric patrimoni de Perpinyà.

L’événement VISITA GUIADA EN CATALÀ VISITA GUIADA AL CASC HISTORIC DE PERPINYÀ Perpignan a été mis à jour le 2026-02-04 par PERPIGNAN TOURISME