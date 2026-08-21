Visite à deux voix du théâtre Piccolo, Théâtre piccolo, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Visite à deux voix du théâtre Piccolo Samedi 19 septembre, 14h30, 16h30 Théâtre piccolo Saône-et-Loire

Sur inscription auprès de l’Espace patrimoine du mardi 8 septembre à 10h au vendredi 18 septembre à 12h45.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Ce théâtre à l’italienne édifié en 1776 s’inspire fortement de l’Opéra de Versailles, contemporain, réalisé par Ange-Jacques Gabriel. De ce premier bâtiment ne nous sont parvenus que les volumes intérieurs et la façade, le décor intérieur ayant entièrement été remanié en 1886.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez ce théâtre à l’italienne lors d’une visite à deux voix menée par un guide-conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et un agent du Conservatoire à rayonnement régional du Grand Chalon.

Théâtre piccolo 34 Rue aux Fèvres, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385931598 http://www.chalon.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 93 15 98 »}] Véritable joyau de notre patrimoine, c’est Emiland Gauthey sous-ingénieur des états de Bourgogne, qui en fournit les plans et dessins à la ville en 1769. Édifié en 1776 sur un terrain ayant appartenu à l’ordre jésuite et racheté par la commune, ce théâtre à l’italienne s’inspire fortement de l’Opéra de Versailles.

Il a débuté un nouveau chapitre de sa vie en 2023, lorsque sa gestion a été reprise par le Conservatoire du Grand Chalon pour étoffer sa proposition de spectacles. Il reçoit également ponctuellement des spectacles organisés par la Ville de Chalon, notamment au moment des fêtes de fin d’année.

Ce théâtre à l’italienne édifié en 1776 s’inspire fortement de l’Opéra de Versailles, contemporain, réalisé par Ange-Jacques Gabriel. De ce premier bâtiment ne nous sont parvenus que les volumes et …

© Le Grand Chalon