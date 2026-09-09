Visite à la découverte de l’hôtel d’Aurès, Hôtel d’Aurès, Montpellier

Informations pratiques

Visite à la découverte de l’hôtel d’Aurès 19 et 20 septembre Hôtel d’Aurès Hérault

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite accompagnée – Découverte de l’hôtel d’Aurès

Plongez au cœur de l’histoire en découvrant cet élégant hôtel particulier, niché en plein centre-ville, accompagnés par les agents du pôle Culture et Patrimoine qui y travaillent aujourd’hui.

Lors de la visite, explorez certains espaces intérieurs rarement accessibles au public, dont un superbe salon orné de délicates gypseries.

Hôtel d’Aurès 14 Rue Eugène Lisbonne, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/visite-a-la-decouverte-de-lhotel-daures14 »}]

Visite accompagnée – Découverte de l’hôtel d’Aurès

© Région Occitanie | David Maugendre