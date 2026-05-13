Visite à la lampe torche des collections, Musée des beaux-arts, Libourne

Visite à la lampe torche des collections Samedi 23 mai, 19h00, 20h00, 21h00 Musée des beaux-arts Gironde

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

La nuit, tous les tableaux sont gris

Visite à la lampe torche et à la lampe de Wood (UV) pour mettre en lumière les différentes étapes de création et de restauration d’œuvres peintes et dessinées. La régisseuse des collections et un médiateur culturel vous révèlent ces mystères cachés, plongés dans l’obscurité.

Visites commentées

à 19h, 20h et 21h

Durée : 30 min

Tout public

Gratuit – Sur réservation au 05 57 55 33 44

Musée des beaux-arts 42 Place Abel Surchamp, 33500 Libourne, France Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557553344 https://www.libourne.fr/culturelle/musee-des-beaux-arts https://www.instagram.com/mba_libourne/;https://www.facebook.com/beauxarts.libourne [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 55 33 44 »}] Le musée des Beaux-Arts de Libourne présente aux visiteurs un panorama d’œuvres des écoles européennes du XIVe au XXe siècle.

Le musée dispose de 2 lieux d’expositions : le 2e étage de la mairie pour ses collections permanentes et la Chapelle du Carmel pour les collections temporaires.

La nuit, tous les tableaux sont gris

© Musée des Beaux-Arts de Libourne