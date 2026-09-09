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Visite À la rencontre des œuvres données par la SAMEB au fil des collections Rue de l’Homme de Bois Honfleur

mercredi 4 novembre 2026 · Rue de l'Homme de Bois · Honfleur

Informations pratiques

Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue de l'Homme de Bois
Adresse
Musée Eugène-Boudin
Ville
14600 Honfleur
Département
Calvados
Tarif

Honfleur

Visite À la rencontre des œuvres données par la SAMEB au fil des collections

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène-Boudin Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 15:00:00
fin : 2026-11-04 15:00:00

Date(s) :
2026-11-04

Visite guidée qui permet de célébrer toutes les acquisitions ou entrées d’œuvres réalisées par l’intermédiaire de la SAMEB Société des Amies du Musée Eugène-Boudin   .

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène-Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00 

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English : Visite À la rencontre des œuvres données par la SAMEB au fil des collections

L’événement Visite À la rencontre des œuvres données par la SAMEB au fil des collections Honfleur a été mis à jour le 2026-08-24 par Calvados Attractivité

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