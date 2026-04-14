Visite à la torche de l’immeuble-musée et des galeries lapidaires du jardin, Musée archéologique et historique, Angoulême
Visite à la torche de l’immeuble-musée et des galeries lapidaires du jardin, Musée archéologique et historique, Angoulême samedi 23 mai 2026.
Visite à la torche de l’immeuble-musée et des galeries lapidaires du jardin Samedi 23 mai, 20h00 Musée archéologique et historique Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Visite libre, et/ou visite guidée à la torche de l’immeuble (dont les parties non accessibles au public lres jours d’ouverture normale) et des galeries lapidaires.
Musée archéologique et historique 44 Rue de Montmoreau, 16000 Angoulême, France Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545949075 https://sahcharente.fr Parking souterrain Saint-Martial à proximité
Visite libre, et/ou visite guidée à la torche de l’immeuble (dont les parties non accessibles au public lres jours d’ouverture normale) et des galeries lapidaires.
© Chloé Moreau/SAHC
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Jeudi midi Paris célèbre les arts d’Afrique et d’Océanie Rue Corneille Angoulême 16 avril 2026
- Match de rugby SAXV RC Vannes Stade Chanzy Angoulême 17 avril 2026
- Festival Petites Oreilles en Goguette Spectacle La tortue se carapate Médiathèque L’Alpha Angoulême 18 avril 2026
- Balade dessinée Rencontre avec les arbres Angoulême 18 avril 2026
- L’Alpha M… Le piano Médiathèque de l’Alpha Angoulême 18 avril 2026