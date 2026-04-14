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Visite à la torche de l’immeuble-musée et des galeries lapidaires du jardin, Musée archéologique et historique, Angoulême

Visite à la torche de l’immeuble-musée et des galeries lapidaires du jardin, Musée archéologique et historique, Angoulême

Visite à la torche de l’immeuble-musée et des galeries lapidaires du jardin, Musée archéologique et historique, Angoulême samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée archéologique et historique

Adresse : 44 Rue de Montmoreau, 16000 Angoulême, France

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Visite à la torche de l’immeuble-musée et des galeries lapidaires du jardin Samedi 23 mai, 20h00 Musée archéologique et historique Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Visite libre, et/ou visite guidée à la torche de l’immeuble (dont les parties non accessibles au public lres jours d’ouverture normale) et des galeries lapidaires.

Musée archéologique et historique 44 Rue de Montmoreau, 16000 Angoulême, France Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545949075 https://sahcharente.fr Parking souterrain Saint-Martial à proximité
Visite libre, et/ou visite guidée à la torche de l’immeuble (dont les parties non accessibles au public lres jours d’ouverture normale) et des galeries lapidaires.

© Chloé Moreau/SAHC

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