Visite à l’usine SHEM d’Eget-Cité RDV devant l’usine d’Eget-Cité Aragnouet
Visite à l’usine SHEM d’Eget-Cité RDV devant l’usine d’Eget-Cité Aragnouet mardi 18 août 2026.
Aragnouet
Visite à l’usine SHEM d’Eget-Cité
RDV devant l’usine d’Eget-Cité ARAGNOUET Aragnouet Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:00:00
fin : 2026-08-18 15:30:00
Date(s) :
2026-08-18
En partenariat avec la SHEM, une guide conférencière du Pays d’art et d’histoire vous fera découvrir l’usine d’Eget-Cité avec un agent SHEM.
Uniquement sur réservation au 06 42 17 66 31 avant la veille 17h.
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RDV devant l’usine d’Eget-Cité ARAGNOUET Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
In partnership with SHEM, a Pays d’art et d’histoire guide will show you around the Eget-Cité plant with a SHEM agent.
Reservations required on 06 42 17 66 31 by 5pm the day before.
L’événement Visite à l’usine SHEM d’Eget-Cité Aragnouet a été mis à jour le 2026-05-29 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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