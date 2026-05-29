Aragnouet

Visite à l’usine SHEM d’Eget-Cité

RDV devant l’usine d’Eget-Cité ARAGNOUET Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:00:00

fin : 2026-08-18 15:30:00

Date(s) :

2026-08-18

En partenariat avec la SHEM, une guide conférencière du Pays d’art et d’histoire vous fera découvrir l’usine d’Eget-Cité avec un agent SHEM.

Uniquement sur réservation au 06 42 17 66 31 avant la veille 17h.

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RDV devant l’usine d’Eget-Cité ARAGNOUET Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

In partnership with SHEM, a Pays d’art et d’histoire guide will show you around the Eget-Cité plant with a SHEM agent.

Reservations required on 06 42 17 66 31 by 5pm the day before.

L’événement Visite à l’usine SHEM d’Eget-Cité Aragnouet a été mis à jour le 2026-05-29 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65