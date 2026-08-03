Visite à vélo Les vitraux du XXème siècle, parcours 2- ANNULEE Maison du Pilier-Rouge Le Mans
mercredi 12 août 2026 · Maison du Pilier-Rouge · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Visite à vélo Les vitraux du XXème siècle, parcours 2- ANNULEE
Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 21:00:00
Date(s) :
2026-08-12
VISITE ANNULEE
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, Le Mans connaît un boom démographique et la construction de nombreux quartiers. De nouvelles églises sont bâties. L’art du vitrail est renouvelé, de nouveaux matériaux sont utilisés et les artistes recherchent de nouvelles approches plus abstraites se détachant d’une iconographie traditionnelle.
Parcours 2 De Saint-Pavin à Saint-Liboire en passant par la Chapelle des Sœurs de Ruillé.
Vélo en bon état et casque obligatoire.
Jauge 20 personnes. .
Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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VISIT CANCELLED
L’événement Visite à vélo Les vitraux du XXème siècle, parcours 2- ANNULEE Le Mans a été mis à jour le 2026-07-31 par CDT72
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