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AGENDA · Le Mans

Visite à vélo Les vitraux du XXème siècle, parcours 2- ANNULEE Maison du Pilier-Rouge Le Mans

mercredi 12 août 2026 · Maison du Pilier-Rouge · Le Mans

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Maison du Pilier-Rouge
Adresse
41-43 Grande Rue
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
4 4

Le Mans

Visite à vélo Les vitraux du XXème siècle, parcours 2- ANNULEE

Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :
2026-08-12

VISITE ANNULEE
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, Le Mans connaît un boom démographique et la construction de nombreux quartiers. De nouvelles églises sont bâties. L’art du vitrail est renouvelé, de nouveaux matériaux sont utilisés et les artistes recherchent de nouvelles approches plus abstraites se détachant d’une iconographie traditionnelle.
Parcours 2 De Saint-Pavin à Saint-Liboire en passant par la Chapelle des Sœurs de Ruillé.

Vélo en bon état et casque obligatoire.
Jauge 20 personnes.   .

Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

VISIT CANCELLED

L’événement Visite à vélo Les vitraux du XXème siècle, parcours 2- ANNULEE Le Mans a été mis à jour le 2026-07-31 par CDT72

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