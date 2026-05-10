Visite à vélo-Street art dans la ville 2025 Maison du Pilier-Rouge Le Mans

Le Mans

Visite à vélo-Street art dans la ville 2025

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 19:00:00

fin : 2026-06-03 21:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Partez à la rencontre des fresques du festival Plein Champ emblématiques de l’art urbain contemporain. Depuis 2019, près de vingt artistes contribuent au rayonnement de l’art dans la ville et dans la nature pour susciter l’émotion.

Votre guide sera Sibyl Davy

Jauge 20 personnes

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme. .

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite à vélo-Street art dans la ville 2025 Le Mans a été mis à jour le 2026-05-10 par CDT72