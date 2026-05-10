Visite à vélo-Street art dans la ville 2025 Maison du Pilier-Rouge Le Mans
Visite à vélo-Street art dans la ville 2025 Maison du Pilier-Rouge Le Mans mercredi 3 juin 2026.
Le Mans
Visite à vélo-Street art dans la ville 2025
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 19:00:00
fin : 2026-06-03 21:00:00
Date(s) :
2026-06-03
Partez à la rencontre des fresques du festival Plein Champ emblématiques de l’art urbain contemporain. Depuis 2019, près de vingt artistes contribuent au rayonnement de l’art dans la ville et dans la nature pour susciter l’émotion.
Votre guide sera Sibyl Davy
Jauge 20 personnes
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme. .
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite à vélo-Street art dans la ville 2025 Le Mans a été mis à jour le 2026-05-10 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Blue Dog Open Air Parc Monod Le Mans 15 mai 2026
- Rendez-vous des Prog’amateurs L’échelle de Jacob Cinéma Les Cinéastes Le Mans 15 mai 2026
- Nicolas Ribs Comédie Le Mans Le Mans 16 mai 2026
- Roses de Mai, roses du Mans Petite Maison du Patrimoine Le Mans 16 mai 2026
- BLANDINE LEHOUT – BLANDINE LEHOUT LA VIE DE TA MERE – SALLE DES CONCERTS Le Mans 16 mai 2026