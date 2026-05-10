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Visite à vélo-Street art dans la ville 2025 Maison du Pilier-Rouge Le Mans

Visite à vélo-Street art dans la ville 2025 Maison du Pilier-Rouge Le Mans mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Maison du Pilier-Rouge

Adresse : 43 Grande Rue

Ville : 72000 Le Mans

Département : Sarthe

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 4 4 6

Le Mans

Visite à vélo-Street art dans la ville 2025

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 19:00:00
fin : 2026-06-03 21:00:00

Date(s) :
2026-06-03

Partez à la rencontre des fresques du festival Plein Champ emblématiques de l’art urbain contemporain. Depuis 2019, près de vingt artistes contribuent au rayonnement de l’art dans la ville et dans la nature pour susciter l’émotion.
Votre guide sera Sibyl Davy
Jauge 20 personnes
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme.   .

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement Visite à vélo-Street art dans la ville 2025 Le Mans a été mis à jour le 2026-05-10 par CDT72

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