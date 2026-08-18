Visite à vélo street art dans la ville ! Maison du Pilier-Rouge Le Mans
mercredi 19 août 2026 · Maison du Pilier-Rouge · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Visite à vélo street art dans la ville !
Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19 21:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Partez à la rencontre des fresques du festival Plein champ emblématiques de l’art urbain contemporain. Depuis 2019, près de vingt artistes contribuent au rayonnement de l’art dans la ville et dans la nature pour susciter l’émotion.
Jauge 20 personnes
Vélo en bon état et casque obligatoire. .
Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover the murals of the Plein Champ Festival, which are emblematic of contemporary urban art. Since 2019, nearly twenty artists have been helping to promote art in the city and in nature to evoke emotion.
L’événement Visite à vélo street art dans la ville ! Le Mans a été mis à jour le 2026-08-05 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Visite flash les jardins de la Cathédrale 43 Grande Rue Le Mans 18 août 2026
- Escape game A la recherche des plans oubliés Sous l’école des Beaux-Arts Le Mans 18 août 2026
- Escape game La Résistance a besoin de vous ! Av. Rostov-sur-le-Don Le Mans 18 août 2026
- Mes Chers Collègues Comédie Le Mans Le Mans 18 août 2026
- Le Mans la nuit des lumières dans la Cité Plantagenêt 43 Grande Rue Le Mans 18 août 2026