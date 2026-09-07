Visite accompagnée Alfred Manessier, Traverser le monde, Le LAAC, Dunkerque

Informations pratiques

Visite accompagnée Alfred Manessier, Traverser le monde Dimanche 20 septembre, 15h00 Le LAAC Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

La peinture d’Alfred Manessier (1911-1993) s’élabore dans un dialogue constant avec son temps. Nourrie par ses engagements, par les paysages d’eau de la Picardie et du Nord, et par une réflexion constante sur le sacré, son œuvre répond à ce qu’il nomme la « provocation » du monde, confiant à la couleur et au geste l’expression d’une expérience sensible du réel, attentive aux bouleversements de l’histoire comme aux résonances plus intimes.

Le LAAC conserve un ensemble d’œuvres majeures réalisé entre la fin des années 1960 et la fin des années 1970, qui entre dans cette exposition en dialogue avec d’autres moments de la production de l’artiste, en lien principalement avec les collections du Beffroi MuséeBoucher de Perthes – Manessier d’Abbeville. Paysages d’eau, recherche sur la lumière, engagement face aux injustices et dimension spirituelle en constituent les lignes de force

Le LAAC 302 Avenue des Bordées, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France 0328295600 https://www.musees-dunkerque.eu/laac/histoire-du-laac Au cœur d’un jardin de sculptures, d’eau, de pierre et de vent, à proximité immédiate de la plage, le LAAC défie le ciel avec son architecture étonnante en céramique blanche. Il conserve une très riche collection, miroir des années 1940–1980, et met à disposition de nombreux outils ludiques et interactifs pour une découverte en famille ou entre amis.

La peinture d’Alfred Manessier (1911-1993) s’élabore dans un dialogue constant avec son temps. Nourrie par ses engagements, par les paysages d’eau de la Picardie et du Nord, et par une réflexion sur…

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