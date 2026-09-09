Visite accompagnée de l’hôtel de ville, Hôtel de ville, Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville · Montpellier
Informations pratiques
Visite accompagnée de l’hôtel de ville 19 et 20 septembre Hôtel de ville Hérault
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les agents municipaux vous invitent à découvrir le bâtiment conçu par les architectes Jean Nouvel et François Fontès, au cœur du quartier Port-Marianne, où ils travaillent au quotidien.
Du grand hall à la salle des rencontres, en passant par la salle du conseil municipal, parcourez les différents espaces de l’hôtel de ville. Une visite mêlant architecture institutionnelle, histoire municipale et anecdotes du quotidien.
Hôtel de ville 1 place Georges Frêche 34000 Montpellier Montpellier 34064 Prés d’Arènes Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/visite-accompagnee-de-lhotel-de-ville »}]
Les agents municipaux vous font découvrir le bâtiment conçu par les architectes Jean Nouvel et François Fontès en plein coeur du quartier Port-Marianne, dans lequel ils travaillent. Grand hall, salle…
©Ville de Montpellier
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