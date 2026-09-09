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Visite accompagnée du site castral de Corcelles, Hangar de Corcelles, Champdor-Corcelles

samedi 19 septembre 2026 · Hangar de Corcelles · Champdor-Corcelles

Visite accompagnée du site castral de Corcelles, Hangar de Corcelles, Champdor-Corcelles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Hangar de Corcelles
Adresse
Rue principale, Corcelles 01110 Champdor-Corcelles
Ville
01110 Champdor-Corcelles
Département
Ain
Tarif
Prévoir 1h 30 de visite. Une tenue adaptée aux conditions météorologiques du jour. Dénivelé de 80 m : de bonnes chaussures  sont recommandées.

Visite accompagnée du site castral de Corcelles Samedi 19 septembre, 15h00 Hangar de Corcelles Ain

Prévoir 1h 30 de visite. Une tenue adaptée aux conditions météorologiques du jour. Dénivelé de 80 m : de bonnes chaussures  sont recommandées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite, en partenariat avec l’ONF, du site castral de Corcelles le samedi 19 septembre à 15h (RDV au hangar de Corcelles). Prévoir 1h 30 de visite. Une tenue adaptée aux conditions météorologiques du jour. Dénivelé de 80 m : de bonnes chaussures  sont recommandées.

Hangar de Corcelles Rue principale, Corcelles 01110 Champdor-Corcelles Champdor-Corcelles 01110 Corcelles Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Visite, en partenariat avec l’ONF, du site castral de Corcelles le samedi 19 septembre à 15h (RDV au hangar de Corcelles). Prévoir 1h 30 de visite. Une tenue adaptée aux conditions météorologiques du…

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