Visite accompagnée du site castral de Corcelles, Hangar de Corcelles, Champdor-Corcelles

Informations pratiques

Visite accompagnée du site castral de Corcelles Samedi 19 septembre, 15h00 Hangar de Corcelles Ain

Prévoir 1h 30 de visite. Une tenue adaptée aux conditions météorologiques du jour. Dénivelé de 80 m : de bonnes chaussures sont recommandées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite, en partenariat avec l’ONF, du site castral de Corcelles le samedi 19 septembre à 15h (RDV au hangar de Corcelles). Prévoir 1h 30 de visite. Une tenue adaptée aux conditions météorologiques du jour. Dénivelé de 80 m : de bonnes chaussures sont recommandées.

Hangar de Corcelles Rue principale, Corcelles 01110 Champdor-Corcelles Champdor-Corcelles 01110 Corcelles Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Visite, en partenariat avec l’ONF, du site castral de Corcelles le samedi 19 septembre à 15h (RDV au hangar de Corcelles). Prévoir 1h 30 de visite. Une tenue adaptée aux conditions météorologiques du…

© le dreffia