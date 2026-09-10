Visite accompagnée d’une église à décors peints du XVIIe siècle, Hameau de Saint-Symphorien, Viala-du-Tarn

Informations pratiques

Visite accompagnée d’une église à décors peints du XVIIe siècle 19 et 20 septembre Hameau de Saint-Symphorien Aveyron

Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Comme chaque année, les bénévoles de l’Association pour la sauvegarde de l’église de Saint-Symphorien de Lévézou accueilleront les visiteurs pour leur faire découvrir ou redécouvrir l’ensemble baroque de peintures qui recouvre l’édifice.

Sept campagnes de restauration se sont déjà succédé. Elles ont notamment permis de révéler les détails de la composition florale de l’arc triomphal, de la voûte d’entrée, d’une partie de la sacristie, ainsi que, en 2025, de la voûte du chœur.

Hameau de Saint-Symphorien Saint-Symphorien, 12490 Viala-du-Tarn Viala-du-Tarn 12490 Aveyron Occitanie 06 79 01 37 94 Comme chaque année, les bénévoles de l’Association pour la Sauvegarde de l’église de Saint-Symphorien de Lévézou accueilleront les visiteurs pour leur faire découvrir ou revoir l’ensemble baroque des peintures qui recouvrent l’ensemble de l’édifice. 7 campagnes de restauration se sont déjà succédé, mettant au jour les compositions florales ou étoilées de l’arc triomphal, de la voûte d’entrée, du mur est de la sacristie (dont un faux retable en trompe-l’œil daté de 1631 représentant la Vierge et l’Enfant), et dernièrement en juin 2025 la voûte du chœur. Il est recommandé de se garer place du Couderc, sur le tracé de la route départementale, car les rues qui mènent à l’église sont étroites.

Comme chaque année, les bénévoles de l’Association pour la Sauvegarde de l’église de Saint-Symphorien de Lévézou accueilleront les visiteurs pour leur faire découvrir ou revoir l’ensemble baroque des…

© J. Azémar