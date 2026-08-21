Visite accompagnée « Hesdin-La-Forêt devant l’objectif », Office de Tourisme des 7 Vallées, Hesdin-la-Forêt

Informations pratiques

Visite accompagnée « Hesdin-La-Forêt devant l’objectif » 19 et 20 septembre Office de Tourisme des 7 Vallées Pas-de-Calais

Limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Pour célébrer le bicentenaire de la photographie, choisissez quelques clichés parmi une sélection de photographies anciennes, puis partez à la recherche des lieux capturés par l’objectif. Accompagnés par votre médiatrice, vous remonterez le fil de l’histoire de la ville au gré des images choisies.

Office de Tourisme des 7 Vallées 19 place d’Armes (Hesdin) 62140 Hesdin-La-Forêt Hesdin-la-Forêt 62140 Hesdin Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 (0)3 21 86 19 19 https://www.valleesdopale.com/fr/ https://www.facebook.com/7ValleesTourismeEnCotedOpale/;https://www.instagram.com/7valleestourismeencotedopale/ [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)3 21 86 19 19 »}]

Pour célébrer le bicentenaire de la photographie, choisissez quelques clichés parmi une sélection de photographies anciennes, puis partez à la recherche des lieux capturés par l’objectif. Accompagnés…

© Margot Pruvost