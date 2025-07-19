Visite ambiance spéléo Les Grottes Blanot
vendredi 10 juillet 2026 · Les Grottes · Blanot
Informations pratiques
Blanot
Visite ambiance spéléo
Les Grottes Grottes de Blanot Blanot Saône-et-Loire
Tarif : 18.5 – 18.5 – 18.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-08-14 21:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Le vendredi soir, place à la visite ambiance spéléo !
Cette exploration vous donnera une vision différente de la grotte et vous fera entrer dans la peau d’un spéléologue en herbe ! Visite effectuée à la lumière de nos lampes frontales, découverte de galeries supplémentaires non empruntées lors des visites guidées,etc…
Et pour terminer cet instant convivial, un verre de l’amitié nous attendra à la sortie!
13 personnes maximum
A partir de 7 ans, obligatoirement accompagné d’un adulte.
Casques et lampes fournis, prévoir habits qui ne craignent rien.
Visite ambiance spéléo de classe 0.
Sur réservation .
Les Grottes Grottes de Blanot Blanot 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 03 59 blanot-grottes@wanadoo.fr
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English : Visite ambiance spéléo
L’événement Visite ambiance spéléo Blanot a été mis à jour le 2026-06-26 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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