Visite ambiance spéléo Les Grottes Blanot

Informations pratiques

Blanot

Visite ambiance spéléo

Les Grottes Grottes de Blanot Blanot Saône-et-Loire

Tarif : 18.5 – 18.5 – 18.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-08-14 21:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Le vendredi soir, place à la visite ambiance spéléo !

Cette exploration vous donnera une vision différente de la grotte et vous fera entrer dans la peau d’un spéléologue en herbe ! Visite effectuée à la lumière de nos lampes frontales, découverte de galeries supplémentaires non empruntées lors des visites guidées,etc…

Et pour terminer cet instant convivial, un verre de l’amitié nous attendra à la sortie!

13 personnes maximum

A partir de 7 ans, obligatoirement accompagné d’un adulte.

Casques et lampes fournis, prévoir habits qui ne craignent rien.

Visite ambiance spéléo de classe 0.

Sur réservation .

Les Grottes Grottes de Blanot Blanot 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 03 59 blanot-grottes@wanadoo.fr

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English : Visite ambiance spéléo

L’événement Visite ambiance spéléo Blanot a été mis à jour le 2026-06-26 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II