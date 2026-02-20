VISITE ANCIEN CIMETIERE PSYCHIATRIQUE MAYENNE devant l’entrée du Centre hospitalier Mayenne

VISITE ANCIEN CIMETIERE PSYCHIATRIQUE MAYENNE

devant l’entrée du Centre hospitalier 224 Boulevard Paul Lintier Mayenne Mayenne

Début : 2026-05-10 15:00:00

fin : 2026-05-10

2026-05-10

À l’occasion du Printemps des cimetières, organisé par la fédération Patrimoine Aurhalpin, le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne propose de mettre en lumière le patrimoine funéraire local.

Peu connu du grand public, l’ancien cimetière de l’hôpital psychiatrique de Mayenne constitue un patrimoine rare et singulier. Créé en 1878, il accueille les sépultures des anciens patients de l’hôpital psychiatrique non réclamées par leurs familles, mais aussi des membres du personnel soignant. Cette visite à deux voix, conduite par un guide-conférencier et Bruno Lizée, président de l’Association du Patrimoine Hospitalier de Mayenne, propose de découvrir l’histoire de ce lieu discret, actif jusque dans les années 2000. .

devant l’entrée du Centre hospitalier 224 Boulevard Paul Lintier Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire coevrons-mayenne@lamayenne.fr

English :

On the occasion of the Printemps des cimetières, organized by the Patrimoine Aurhalpin federation, the Pays d?art et d?histoire Coëvrons-Mayenne is highlighting the local funerary heritage.

