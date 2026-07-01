Visite animée L’empire des sens Château Borély Marseille 8e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 8e Arrondissement

Visite animée L’empire des sens

Mardi 28 juillet 2026 de 10h à 10h45.

Mardi 11 août 2026 de 10h à 10h45.

Mardi 25 août 2026 de 10h à 10h45. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28 10:45:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-11 2026-08-25

Visite animée pour le jeune public au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.Enfants

Parfums atypiques, terres cuites, tissus doux et cuirs rêches… Des expérimentations sensorielles au cœur des collections pour aiguiser les sens et mieux percevoir le goût des choses !



• Enfants de 4 à 6 ans

• Durée 45 min

• Sur réservation par courriel à chateau-borely-musee@marseille.fr, dans la limite des places disponibles .

Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Guided tour for young visitors at the Borély Museum—Museum of Decorative Arts, Fashion, and Costume.

L’événement Visite animée L’empire des sens Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-29 par Ville de Marseille