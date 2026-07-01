Visite apprenante de la Ferme de la Cure – Réaliser compost et paillage, Ferme de la Cure, Sailly
samedi 11 juillet 2026 · Ferme de la Cure · Sailly
Informations pratiques
Visite apprenante de la Ferme de la Cure – Réaliser compost et paillage Samedi 11 juillet, 10h00 Ferme de la Cure Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T10:00:00+02:00 – 2026-07-11T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-11T10:00:00+02:00 – 2026-07-11T12:00:00+02:00
Accès à des espaces habituellement fermés, regards croisés entre science et quotidien, les questions seront les bienvenues. Pour les curieux de toute nature.
THEMATIQUE : Réaliser compost et paillage
INFOS PRATIQUES
Visites de 2 heures
Ferme de la Cure, 3 rue des Bonnes Joies, 78440 Sailly
Gratuit, sur inscription
Places de parking gratuites autour du lieu
À partir de 15 ans
☀️ Visites réalisées dans le cadre du dispositif de La SEVE « Un été pour tous »
Ferme de la Cure 3 rue des Bonnes Joies 78440 Sailly Sailly 78440 Yvelines Île-de-France 01 30 33 00 77 http://www.seve-asso.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-seve/evenements/visite-apprenante-de-la-ferme-de-la-cure »}]
Partez à la découverte des secrets du vivant à travers une balade guidée sur la ferme. nature biodiversité
La SEVE
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