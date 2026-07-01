Visite apprenante de la Ferme de la Cure – Réaliser compost et paillage, Ferme de la Cure, Sailly

Informations pratiques

Visite apprenante de la Ferme de la Cure – Réaliser compost et paillage Samedi 11 juillet, 10h00 Ferme de la Cure Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T10:00:00+02:00 – 2026-07-11T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T10:00:00+02:00 – 2026-07-11T12:00:00+02:00

Accès à des espaces habituellement fermés, regards croisés entre science et quotidien, les questions seront les bienvenues. Pour les curieux de toute nature.

THEMATIQUE : Réaliser compost et paillage

INFOS PRATIQUES

Visites de 2 heures

Ferme de la Cure, 3 rue des Bonnes Joies, 78440 Sailly

Gratuit, sur inscription

Places de parking gratuites autour du lieu

À partir de 15 ans

☀️ Visites réalisées dans le cadre du dispositif de La SEVE « Un été pour tous »

Ferme de la Cure 3 rue des Bonnes Joies 78440 Sailly Sailly 78440 Yvelines Île-de-France 01 30 33 00 77 http://www.seve-asso.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-seve/evenements/visite-apprenante-de-la-ferme-de-la-cure »}]

Partez à la découverte des secrets du vivant à travers une balade guidée sur la ferme. nature biodiversité

La SEVE