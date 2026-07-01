Visite archi : l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame de Royan, Royan

Informations pratiques

Visite archi : l’église Notre-Dame Dimanche 20 septembre, 14h30, 15h30 Église Notre-Dame de Royan Charente-Maritime

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Chef-d’œuvre de l’art sacré du XXe siècle, l’église Notre-Dame est un bâtiment emblématique du patrimoine de Royan.

Entre modernité et tradition, elle incarne un rationalisme lyrique dont cette visite vous invite à découvrir toutes les facettes.

Église Notre-Dame de Royan 1 avenue des Congrès, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0546399445 »}]

Chef-d’œuvre de l’art sacré du XXe siècle, l’église Notre-Dame est un bâtiment emblématique du patrimoine de Royan.

©R. Riehl, Ville de Royan