Visite archi : l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame de Royan, Royan
dimanche 20 septembre 2026 · Église Notre-Dame de Royan · Royan
Informations pratiques
Visite archi : l’église Notre-Dame Dimanche 20 septembre, 14h30, 15h30 Église Notre-Dame de Royan Charente-Maritime
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Chef-d’œuvre de l’art sacré du XXe siècle, l’église Notre-Dame est un bâtiment emblématique du patrimoine de Royan.
Entre modernité et tradition, elle incarne un rationalisme lyrique dont cette visite vous invite à découvrir toutes les facettes.
Église Notre-Dame de Royan 1 avenue des Congrès, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0546399445 »}]
Chef-d’œuvre de l’art sacré du XXe siècle, l’église Notre-Dame est un bâtiment emblématique du patrimoine de Royan.
©R. Riehl, Ville de Royan
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