Visite archi : les villas de Pontaillac, Musée de Royan, Royan

Informations pratiques

Visite archi : les villas de Pontaillac Samedi 19 septembre, 10h30 Musée de Royan Charente-Maritime

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Premier quartier balnéaire de Royan, Pontaillac est un témoin privilégié de la ville d’avant-guerre.

Il conserve un patrimoine architectural d’une étonnante diversité. Ses villas révèlent des typologies, des styles et des décors d’une grande inventivité.

Musée de Royan 31 avenue de Paris, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546388596 [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 39 94 45 »}] Musée d’art et d’histoire de la Ville de Royan

Premier quartier balnéaire de Royan, Pontaillac est un témoin privilégié de la ville d’avant-guerre.

©Ville de Royan